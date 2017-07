Frankfurt - Im Juni tendierten die globalen Aktien- und Rentenmärkte per saldo schwächer, so die Experten von Union Investment in einem aktuellen Kommentar zum UniAbsoluterErtrag-Fonds (ISIN LU1206678580/ WKN A14QFP).Die Experten hätten eine taktische Risikoreduktion bei den temporären Marktinvestments vorgenommen. Die Aktienquote sei schrittweise auf nahe null Prozent zurückgefahren worden. Ebenso seien die Bestände in Unternehmensanleihen abgebaut worden. Zudem hätten sie Verkaufspositionen auf Euro-Staatsanleihen wieder eingedeckt. Die Öl-Position sei sukzessive erhöht und zuletzt wieder leicht reduziert worden. Zudem hätten die Experten Absicherungsstrategien im Währungs- und Zinsbereich aufgebaut. Erstmals seien Zielfonds mit hypothekengesicherten US-Krediten aufgenommen worden. Die hohe Investitionsquote in den marktneutralen Strategien sei beibehalten worden.

