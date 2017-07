Genf - Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) gibt heute bekannt, dass Global Chief Investment Officer (CIO) Jan Straatman am Ende der Jahres in Ruhestand gehen wird. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Jan Straatman kam im Jahr 2012 als Global CIO zu Lombard Odier IM. In dieser Funktion verantwortete er primär die fortlaufende Optimierung der Palette an Investmentstrategien sowie die Entwicklung der Multi-Boutique-Struktur des Unternehmens. Bei besagter Struktur werden die autonomen Investmentabteilungen von einem fest zugeordneten CIO geleitet.

