Füssen (ots) - Der Pflegeheimbetreiber Charleston übernahm im Juli 2017 die Gesellschafteranteile der BayernStift GmbH von den bisherigen Gesellschaftern Sontowski & Partner und der MAUSS-Gruppe. BayernStift wurde 2002 gegründet und betreibt heute 13 Wohn- und Pflegezentren mit 1.067 Pflegeplätze sowie einen ambulanten Pflegedienst in Bayern. Dazu befinden sich derzeit weitere drei Einrichtungen im Bau. Mit Standorten in Aschaffenburg, Erlangen, Forchheim, Fürth, Haßfurt, Herzogenaurach, Nürnberg, Regensburg, Unterhaching und Würzburg gehört BayernStift zu den namhaften Betreibern von Pflegeeinrichtungen im süddeutschen Raum. Insgesamt arbeiten gut 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen.



"Wir freuen uns mit BayernStift ein langjährig erfolgreiches Unternehmen der Pflegewirtschaft und eine starke, gewachsene Marke unter unserem Dach willkommen zu heißen. In den vergangenen Wochen durfte ich bereits die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen und mich vom Komfort der modernen Senioren-Wohnzentren überzeugen. Nachhaltig beeindruckte mich das großartige Engagement der neuen Kolleginnen und Kollegen und ihre fürsorgliche Haltung gegenüber ihren Bewohnern. Gemeinsam werden wir auch weiterhin unseren Service und die hohen Qualitätsmaßstäbe den Bewohnern der BayernStift-Einrichtungen bieten.", so Alexander Bart,CEO der Charleston Holding.



Charleston Holding betreibt 24 Wohn- und Pflegezentren mit 1.749 Pflegeplätze, vier Tagespflegen und zwei ambulante Pflegedienste in Deutschland und wird von einem renommierten und erfahrenen Managementteam geführt. Insgesamt arbeiten rund 1.607 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 80 Auszubildende, bei Charleston.



Dr. Henrik Medla, Geschäftsführer bei Sontowski & Partner, ist überzeugt: "Seit einiger Zeit waren wir auf der Suche nach dem richtigen Partner, der eine eindeutige DNA im Pflegebereich mitbringt und uns hilft, BayernStift auf das nächste Level zu heben. Mit der Charleston Holding haben wir nunmehr ganz sicher den perfekten Partner hierfür gefunden."



Charleston Holding, Sontowski & Partner und die MAUSS-Gruppe vereinbarten eine langfristige Kooperation in Bezug auf die Entwicklung von Senioren-Wohnzentren für BayernStift.



Mit der Übernahme erhöht Charleston die Zahl der Wohn- und Pflegezentren auf 37 mit insgesamt 2.816 Pflegeplätzen und baut seine Marktposition damit weiter aus. Das Unternehmen gehört heute zu den wachstumsstärksten Unternehmen der Pflegewirtschaft.



