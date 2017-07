IRW-PRESS: Altona Mining Ltd.: Rahmenvereinbarung mit Sichuan Railway Investment Group Co. Ltd. beendet

Altona Mining Limited (Altona oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297328 ) möchte über den aktuellen Stand der vorgeschlagenen Transaktion mit Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd (SRIG) bezüglich der Finanzierung des Kupferprojekts Cloncurry berichten.

Wie am 3. Juli 2017 berichtet, hatte Altona SRIG eine verlängerte Frist bis zum 21. Juli 2017 gewährt, um die notwendigen Genehmigungen der chinesischen Behörden für den Zeichnungsschein mit Altona und dem zu 100% unternehmenseigenen Tochterunternehmen Roseby Copper Pty Ltd zu erhalten.

Altona wurde darüber informiert, dass die Regulierungsbehörde, die staatliche Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen der Provinz Sichuan in der Volksrepublik China, die Transaktion noch nicht vollständig bewertet hat und somit SRIG die notwendigen Genehmigungen nicht bis zur Abgabefrist am 21. Juli 2017 ausgehändigt hat. Dementsprechend konnte SRIG den Zeichnungsschein nicht wie vereinbart unterzeichnen.

Altona hat beschlossen, SRIG keine weitere Fristverlängerung für die Beschaffung der notwendigen Genehmigungen einzuräumen. Daher wurde die Transaktion auf Grundlage der Rahmenvereinbarung nun beendet und Altona unterliegt nicht mehr der Exklusivvereinbarung mit SRIG.

Altona möchte sich nun nach einer anderen, Mehrwert erzeugenden Transaktionsmöglichkeit mit einer anderen Partei umschauen.

Das Unternehmen verfügt über ein Barguthaben von 36 Mio. A$, hat keine Schulden und ist 100-prozentiger Eigentümer des gut-definierten Cloncurry-Projekts und der damit verbundenen Explorationsmöglichkeiten.

Über Altona und das Cloncurry Kupfer Projekt

Altona Mining Limited (Altona) ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, das sich auf das Kupfer Projekt Cloncurry (Projekt) in Queensland, Australien, konzentriert. Das Projekt weist Mineralressourcen auf, die ungefähr 1,67 Millionen Tonnen Kupfer und 0,43 Millionen Unzen Gold enthalten. In dem Projekt ist die Erschließung einer Kupfer-Gold-Tagebaumine mit Konzentrator für 7 Millionen Tonnen per annum vorgesehen. Die Erschließung ist mit einer geplanten Jahresproduktion(1) von 38.800 Tonnen Kupfer und 17.200 Unzen Gold über mindestens 13 Jahre genehmigt. Die endgültige Machbarkeitsstudie wurde im März 2014 aktualisiert.

1Wir verweisen auf den Anhang der ASX-Pressemitteilung vom 13. März 2014, worin die Informationen in Bezug auf dieses Produktionsziel und die aus diesem Produktionsziel abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zusammengefasst werden. Die Pressemitteilung ist unter www.altonamining.com oder www.asx.com.au abrufbar. Das Unternehmen bestätigt, dass alle in der vorgenannten Pressemitteilung enthaltenen wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel und den aus dem Produktionsziel abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, weiter Gültigkeit besitzen und sich nicht wesentlich geändert haben.

Aussage der kompetenten Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzvorräte beziehen, basieren auf Informationen von Dr. Alistair Cowden BSc (Hons), PhD, MAusIMM, MAIG. Dr. Cowden ist ein Vollzeit-Mitarbeiter des Unternehmens und verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als kompetente Person gemäß den Regeln des 2012 Edition of the Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Dr. Cowden stimmt den hier eingefügten Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

