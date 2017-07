Die Commerzbank hat die Einstufung für Siemens angesichts eines Medienberichts über ein beschlossenes Bündnis im Zug-Geschäft mit Bombardier auf "Hold" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. In der kolportierten Verteilung der Anteile an zwei neuen Gemeinschaftsunternehmen sehe er einen Vorteil für Siemens, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Montag. Die Pläne könnten den Aktienwert des deutschen Industriekonzerns um 1 Euro je Aktie erhöhen./tih/la Datum der Analyse: 24.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0023 2017-07-24/11:56

ISIN: DE0007236101