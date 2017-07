Mülheim an der Ruhr (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die US-amerikanische Sängerin Anastacia bringt gemeinsam mit ALDI SÜD eine exklusive Fashionkollektion heraus. Unter dem Motto "Music loves Fashion" werden verschiedene Outfits im Glam-Rock-Style angeboten, die nach den Wünschen und Vorlieben des internationalen Rockstars kreiert wurden. "Die gesamte Kollektion steht absolut für mich und meinen Style. Wir haben Skinny-Jeans mit destroyed Effekten oder Nieten, Biker-Jacken, viele Shirts mit coolen Prints. Solche kleinen Details mag ich sehr", so Anastacia. Ab 14. September startet der Kollektionsverkauf in allen ALDI SÜD Filialen in Deutschland.



ALDI SÜD führt Textilstrategie mit Promis fort



Nach einer Fitnesskollektion mit Daniel Aminati und zwei Kollektionen in Kooperation mit Designerin Jette Joop im vergangenen Jahr betritt ALDI SÜD nun die Fashion-Rockbühne. "Unsere exklusiven Kollektionen mit prominenter Unterstützung kommen bei unseren Kunden mehr als gut an. Das zeigt uns, dass wir mit unserer Strategie exklusiver und trendiger Mode zu erschwinglichen Preisen genau richtig liegen. Mit der Anastacia-Kollektion wird ALDI SÜD nun rockig", verspricht Kim Aline Suckow, stellvertretende Geschäftsführerin im Einkauf von ALDI SÜD.



Exklusiv: Fashionshow und Anastacia-Konzert für ALDI SÜD Kunden



Vorgestellt wird die Kollektion bei einer aufwändigen Fashionshow, bei der die Rock-Sängerin auch einige Songs ihres neuen Albums "Evolution" (VÖ: 15. September) exklusiv präsentieren wird. Die "Music loves Fashion"-Show findet am 7. September im Kölner E-Werk statt. Die limitierten Tickets sowie viele von der Künstlerin handsignierte Merchandising-Artikel werden über music-loves-fashion.de verlost. Für Musikliebhaber warten hier zudem noch besondere Überraschungen: Das Making-Of-Video mit den ersten 90 Sekunden der ersten Single-Auskopplung "Caught in the Middle" (VÖ: 28. Juli) des neuen Albums sowie zwei exklusive Neuaufnahmen bekannter Anastacia-Hits. Single und Album sind selbstverständlich auch bei ALDI life Musik abrufbar.



OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108584 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108584.rss2



Pressekontakt: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.de Presse- und Bildmaterial: aldi-sued.de/presse/anastacia musiclovesfashion aldisüdfashion