Während der türkische Vize-Premier die Existenz einer "Schwarzen Liste" noch bestreitet, zieht Staatspräsident Erdogan sie nun offiziell zurück. Nach Spiegel-Informationen habe es sich um ein Missverständnis gehandelt.

Nachdem die Türkei eine Liste mit insgesamt 681 deutschen unter Terrorverdacht stehenden Unternehmen an die deutsche Bundesregierung geschickt hatte, versucht der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nun die Wogen zu glätten. Nach Spiegel-Informationen zog die Regierung besagte Liste am Wochenende offiziell zurück. Am Montagmorgen soll dann der türkische Innenminister Süleyman Soylu auf einen Wunsch mit dem deutschen Innenminister Thomas de Maizère telefoniert haben.

Das Dokument wurde dem Bundeskriminalamt (BKA) von Interpol übermittelt. Darauf sollen 681 deutsche Einzelpersonen und Unternehmen stehen, denen die Türkei Unterstützung des Terrorismus vorwirft. Darunter befinden sich so prominente Namen wie BASF und Daimler. Noch am Freitag hatte die Türkei die Existenz einer solchen Liste bestritten. In einem Gespräch mit dem Handelsblatt sagte Vizepremier Mehmet Simsek, dass es solche Untersuchungen nicht gebe. "Ich möchte der deutschen Wirtschaft versichern, dass deutsche Unternehmen keinen Untersuchungen zur Terrorismusfinanzierung durch türkische Behörden unterliegen", sagte der stellvertretende türkische Ministerpräsident. Die Berichte, dass die türkischen Behörden deutsche Unternehmen untersuchten, seien daher falsch, betonte das für die Wirtschaft zuständige Regierungsmitglied.

Am ...

