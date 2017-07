E-Mobility, 3D-Druck oder Industrie 4.0: Ständig drängen immer neue Technologien auf den Markt. Und die deutschen Unternehmen sind gut gerüstet. Zumindest in einigen Regionen. Die meisten Innovatoren sitzen im Süden.

In Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg liegt vielleicht nicht das Herz Deutschlands. Wohl aber sein Kopf. Denn dort sind die innovativsten Unternehmen zu Hause. Die mit den frischsten Ideen, deren Umsatz zu großen Teilen Produkten geschuldet ist, die jünger sind als drei Jahre. Das zeigt der aktuelle Innovationsatlas vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Das IW hat die Innovationskraft in deutschen Wirtschaftsräumen anhand von vier Kriterien analysiert:

Forschungs- und EntwicklungsausgabenAnzahl der PatenteZahl der studierten Naturwissenschaftler (Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler, Techniker)Anzahl an Neugründungen im Tech-BereichBreitbandausbau

Dass es ohne Letzteren nicht funktioniert mit Wirtschaft und Innovation, haben erst kürzlich wieder Studien des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung belegt: Wo kein schnelles Internet liegt, helfen die besten Ideen und die teuersten Forschungslabore nichts. Innovationen brauchen Netzwerke, um zu gedeihen.

Wer in ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens oder Mecklenburg-Vorpommerns wohnt, kann das bestätigen. Auf der anderen Seite nützt natürlich das beste Internet nichts, wenn Firmen und Gemeinden wenig in Forschung und Entwicklung (FuE) investieren.

Innovationsfaktor eins: Forschungs- und Entwicklungsausgaben

Das meiste Geld stecken nicht Berlin, München oder Hamburg in die Zukunft, sondern die Region um Wolfsburg und Braunschweig: Dort fließen 9,95 Prozent der Bruttowertschöpfung in FuE. Damit ist diese Region Deutschlands unangefochtener Spitzenreiter.

