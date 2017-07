Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das charmanteste Überfallkommando aller Zeiten: In der neuen sixx-Eigenproduktion "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!" entert DIY-Expertin Janin Ullmann ab 26. Juli 2017 immer mittwochs um 20:15 Uhr in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Bude eines Kandidaten. Aus seinen eigenen vier Wänden verbannt, muss der Überraschte abwarten, wie Janin Ullmann und ihr Team innerhalb von drei Tagen seinen geschmacklosen Wohn(albt)raum mittels kreativer Upcycling- und Raumgestaltungs-Ideen sowie DIY-Hacks zum Nachmachen in eine Wohlfühl-Oase mit dem einzigartigen Janin-Twist verwandeln. "Für mich ist es unglaublich aufregend, plötzlich am Bett desjenigen zu stehen, den ich überrasche. In dem Moment weiß ich auch nicht, ob ich gleich hochkant rausgeschmissen werde. Aber wenn der Überraschte dann sein Go gibt und ich anfangen darf, sein oder ihr Zimmer umzubauen, bin ich happy", kommentiert die 35-Jährige ihre neue Aufgabe in Deutschlands überraschendster Home-Makeover-Show.



Copyright: sixx / Thomas von Aagh



Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.



OTS: sixx newsroom: http://www.presseportal.de/nr/79557 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_79557.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com