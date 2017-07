Eine schwache Wachstumsprognose dürfte die Wall Street am Montag belasten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr zwar bestätigt. Für die USA senkte der IWF jedoch seine Projektionen. Die niedrigere Prognose für die USA begründet der IWF mit einer weniger expansiven Finanzpolitik als bisher erwartet. Es bestünden Sorgen, inwieweit US-Präsident Donald Trump seine nachfragewirksame Steuerreform durchbringen werde können.

Händler verweisen in diesem Zusammenhang auf die politische Unsicherheit in Washington, die nach dem Abgang von Trumps Sprecher Sean Spicer noch einmal größer geworden sei. Und auch die gescheiterte Gesundheitsreform spreche nicht gerade für die Handlungsfähigkeit Trumps. Dieser wird sich Medienberichten zufolge während des späten Geschäfts zur Zukunft der Krankenversicherung äußern. Neben den Wachstumssorgen beschäftigen sich Anleger auch weiterhin mit der laufenden Berichtsperiode. Hier sind vor allem die Geschäftsausweise von Alphabet und Halliburton zu nennen. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2017 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.