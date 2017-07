Die Koenig & Bauer-Aktie hat ihre jüngste Konsolidierung überwunden. Das Wertpapier befindet sich nun wieder in greifbarer Nähe zu ihrem Allzeithoch. Am 09. August wird der Konzern nun Zahlen für das 2. Quartal vorlegen. Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR rechnet mit " guten, soliden Zahlen und einem passenden Ausblick". Mehr dazu in diesem Video... Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um VTG, Viscom, Sixt und Technotrans. Die komplette Sendung finden Sie hier.