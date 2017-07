BERLIN (Dow Jones)--Die Kartellvorwürfe gegen die deutschen Automobilkonzerne besorgen die Bundesregierung. "Natürlich muss alles schonungslos aufgeklärt werden", sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. "Die Autoindustrie in Deutschland ist eine wichtige und jetzt geht es darum, den Sachverhalt aufzuklären", erklärte sie. Demmer vermochte allerdings nicht zu sagen, wann Kanzlerin Angela Merkel von den Vorwürfen gegen Volkswagen, Audi, Porsche, BMW und Daimler erfahren hat.

July 24, 2017 06:32 ET (10:32 GMT)

