DE0005933972

Die Aktienmärkte kratzen kontinuierlich an neuen Höchstständen. Wir zeigen Ihnen die FondsDISCOUNT.de-Topseller mit der stärksten Performance in den vergangenen fünf Jahren. Hier sind die Topfonds bis Juli 2017 im Countdown.In den letzten fünf Jahren waren Technologie-Aktien aus Deutschland sehr gefragt. Der iShares TecDAX (ISIN:) von BlackRock schafft es in unserem Ranking auf Platz sechs. Der Indexfonds bildet die Wertentwicklung des TecDAX Performanceindex möglichst genau ab. Dieser misst die Wertentwicklung der 30 deutschen sowie ausländischen Technologie-Unternehmen, die vorwiegend in Deutschland tätig sind. In dem Index sind jedoch nicht nur Technologie-Unternehmen (38 %), sondern auch Industrie- und Investitionsgüter- (21 %), Healthcare- (20 %) sowie Telekom-Unternehmen enthalten (18 %).

Den vollständigen Artikel lesen ...