Beijing (ots/PRNewswire) - Die PT Expo China (PTEXPO), eine der wichtigsten Veranstaltungen für Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) in Asien, findet vom 27. bis zum 30. September im China National Convention Center in Beijing statt. Die Veranstaltung für sämtliche Bereiche der ICT, die in der Branche Maßstäbe setzt, wird vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnik veranstaltet; die China National Postal and Telecommunications Appliances Corp. ist als Mitorganisator tätig.



Die diesjährige PTEXPO wendet sich der Frage zu, wie ICT und Digitalisierung weitere Branchen fördern. Erstmals werden drei Themenbereiche eingerichtet: Rechenzentren, Notrufkommunikation und intelligente Städte. Es wird darauf abgezielt, eine Plattform für Ausstellung, Handel und Kontakte zu schaffen, bei der alles aus einer Hand kommt. Technikliebhaber werden in ein Umfeld mit VR/AR, KI und intelligenten Geräten eintauchen können.



Das Konferenzprogramm des ICT China High Level Forum behandelt in diesem Jahr das ICT-Ökosystem. Auf über 10 Branchengipfeln werden topaktuelle Themen wie 5G, IoT, SDN/NFV, digitales Gesundheitswesen und Quantenkommunikation erkundet. Hinzu kommen die METIS-Preisvergabe für intelligente Terminals und eine Reihe von Konferenzen, auf denen Partner Produkte vorstellen. Die Bekanntgabe der Ergebnisse des nationalen chinesischen 5G-Probelaufs (2. Stufe) wird größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



Die Teilnahme von mehr als 450 Firmen wird prognostiziert. Dazu gehören: Alibaba, CAICT, China Telecom, China Mobile, Chine Unicom, China Tower, China Satellite, Datang Telecom, Ericsson, Fiberhome, Huawei, Nokia, Oracle, Potevio, Qualcomm, Samsung, VERTIV, YOFC, ZTE, weitere wichtige internationale Firmen und innovative SMEs.



2016 zog die Veranstaltung 400 Aussteller und 58.000 Besucher an. 30 % der Besucher waren Minister, Behördenleiter und Entscheidungsträger höchster Führungsebenen.



Die Anmeldung ist ab jetzt möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ptexpo.com.cn.



Pressekontakt: Fan Mo +86-10-66426288 mofan@ptac.com.cn