Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist im Vormittagshandel deutlicher ins Minus gerutscht. Der Leitindex SMI fiel kurz vor dem Mittag unter die Marke von 8'900 Punkten. Insbesondere die Schwergewichte belasten, während die Banken von den Julius Bär-Zahlen gestützt werden. Insgesamt habe die Stimmung etwas ins Negative umgeschlagen, hiess es im Handel. Das weiter vergleichsweise hohe Niveau werde die Investoren auch in den kommenden Wochen zu Gewinnmitnahmen verleiten, insbesondere wenn weiterhin uneinheitliche Impulse von Unternehmens- und Konjunkturseite kämen.

Unternehmenszahlen, Ölpreis und Währungen haben bereits in der Vorwoche dies- und jenseits des Atlantik für Bewegungen gesorgt. Der IWF hat seine globalen Wachstumsaussichten leicht angehoben und rechnet mit einem globalen BIP-Anstieg von 3,5% im laufenden Jahr. Im Euroraum hat sich die Unternehmensstimmung im Juli den zweiten Monat in Folge eingetrübt. Am Nachmittag stehen auch aus den USA noch PMI-Daten auf der Agenda sowie Daten zum Immobilienmarkt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.55 Uhr 0,57% tiefer auf 8'887,79 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,30% auf 1'414,20 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,54% auf 10'129,89. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Minus und nur noch fünf im Plus.

Im Fokus stehen zum Wochenauftakt Julius Bär (+7,2%), die nach Zahlen zum ersten Halbjahr weiter zulegen. ...

