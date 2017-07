Paris - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die europäischen Werte hätten nach der Wahl in Frankreich und einem schwierigen Brexit, der Premierministerin May geschwächt habe, eine Pause eingelegt. Die Beschleunigung der europäischen Wirtschaft bestätige sich, und die Unternehmen würden für die nächsten Monate weiterhin von einem positiven Trend ausgehen. Die Märkte würden die Ergebnisse des zweiten Quartals abwarten, um vorwärts zu kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...