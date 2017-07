Berlin (ots) -



Wer "Die Schlagernacht in der Berliner Waldbühne" erlebt hat, bekommt blanke Augen. 20.000 Fans feierten am 17. Juni 2017 das mitreißende Open Air mit Kult-Schlagern, Party-Hits und Schmusesongs. Neben den Stargästen Howard Carpendale und Vicky Leandros begeisterten die Stimmungskönige Mickie Krause und Nik P., Schlager-Prinzessin Vanessa Mai, Newcomerin Kerstin Ott ("Die immer lacht"), Beatrice Egli, Linda Hesse, Maite Kelly, Thomas Anders, Achim Petry, Matthias Reim, Semino Rossi und Ben Zucker. Antenne-Brandenburg-Moderatorin Franziska Maushake und Madeleine Wehle vom rbb Fernsehen führten durch den Abend.



Zum ersten Mal filmte das rbb Fernsehen die große Schlagerfamilie und ihre Stars - das Publikum mal kreischend und mal den Tränen nahe, auf jeden Fall textsicher und mit blinkenden Leuchtstäbchen. Die schönsten Gänsehautmomente der Schlagernacht sendet der rbb zum Wochenausklang: Prosecco aufmachen, einschalten und mitsingen am Freitag, 28. Juli 2017, um 20.15 Uhr im rbb.



