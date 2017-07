Sanya, China (ots/PRNewswire) - Das Sanya Global Wedding and Honeymoon Island Forum (GWHI Forum) 2017 fand am 20. Juli 2017 im Hotel Sanya EDITION seinen erfolgreichen Abschluss. Das Forum stand unter dem Motto "Love, connecting the world" ("Liebe verbindet die Welt").



Rund 200 ausländische Vertreter der 20 führenden, auf Hochzeits- und Flitterwochen spezialisierten Inselstaaten, Länder und Regionen der Welt hatten sich in Sanya versammelt, um Erfahrungen und Ideen für die Entwicklung der globalen Hochzeitstourismus-Branche auszutauschen.



Während des Forums gab eine ganze Reihe von Veranstaltungen, unter anderem Keynote-Vorträge von teilnehmenden Delegierten, folkloristische Darbietungen zum Thema Hochzeit, ein VIP Round-Table-Meeting, die Sanya Wedding Tourism Sourcing Fair, und Hochzeitsshows mit chinesischen Designern, die im Sanya EDITION, The Shanhaitian Resort Sanya, Autograph Collection und dem InterContinental Sanya Resort stattfanden.



"Sanya ist ein Ort der Romantik, der von Glück und Freude erfüllt ist, und setzt als erste Stadt in China eine auf Hochzeit ausgerichtete Destination-Marketingstrategie um. Dank des ganzheitlichen Plans zur Tourismusentwicklung hat Sanya ein rasantes Wachstum im Markt für den Hochzeitstourismus verzeichnen können und bietet durch die Integration der Ressourcen für Hochzeitsreisende eine Vielzahl von herausragenden und besonderen Produkten und Dienstleistungen, die bereits für große Aufmerksamkeit gesorgt haben", erklärte Herr Bao Jian, Stellvertretender Bürgermeister der Stadtregierung Sanya, in seiner Begrüßungsrede während der Eröffnungszeremonie.



Sanya kommt als starkem Wirtschaftsmotor mit einem enormen Verbrauchermarkt im Bereich Tourismus eine Rolle als wichtiger strategischer Drehpunkt- und Angelpunkt der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts zu, und die Stadt hatte sich zum Ziel gesetzt, das 2017 GWHI Forum zu nutzen, um aktiv eine kooperative Plattform für globale Hochzeits- und Flitterwochen-Trauminseln und Destinationen aufzubauen. Das Forum ist eine eigenständige Entwicklung, womit Sanya erstmal mit formellen IP-Rechten in der professionellen internationalen Konferenz- und Ausstellungsbranche auftritt. Die Küstenstadt Sanya ist auf dem besten Weg, sich als Weltklasse-Destination für Hochzeiten und Flitterwochen zu etablieren.



Nach - bisher unvollständigen - Zahlen war Sanya im Jahre 2016 Gastgeber für rund 300.000 Paare, die hier ihre Hochzeitsfotos machen ließen, und für mehr als 10.000 Paare, die hier ihre Flitterwochen verbracht haben, was Tourismuseinnahmen in Höhe von über 8 Milliarden Yuan generiert hat.



Sourcing-Messe für den Hochzeitstourismus: Sanya Wedding Tourism Sourcing Fair



Im Sanya EDITION fanden am 19. Juli 2017 eine Konferenz zur Förderung des Hochzeitstourismus in Sanya und die Sanya Wedding Tourism Sourcing Fair statt.



Die Sanya Wedding Tourism Sourcing Fair lockte mehr als 500 Einkäufer von Hochzeitsunternehmen aus ganz China an, die sich an Geschäftsmöglichkeiten mit den 50 Sterne-Hotels, 8 idyllischen Plätzen und Örtlichkeiten, und den 50 lokalen, im Bereich Hochzeitstourismus tätigen Dienstleistern, die aus dem weiteren Umfeld des Sanya-Tourismus stammen, interessiert zeigten.



Während der Messe kamen Abschlüsse mit einem Gesamtwert von über 185 Millionen Yuan zustande.



VIP Round-Table-Meeting



Im Rahmen des GWHI Forum 2017 fand am 19. Juli 2017 ein VIP Round-Table-Meeting im Sanya EDITION statt. Dabei wurden sowohl die Organisation als auch das Komitee des GWHI etabliert und die Einrichtung eines ständigen Sekretariats in Sanya und der Aufbau eines Zentrums für den GWHI-Informationsaustausch beschlossen. Ebenfalls entschieden wurde, dass die Organisatoren Informationen zu jeder Inselregion bzw. Land sammeln, eine Liste von Hochzeits- und Flitterwochen-Anbietern sowie eine Liste der chinesischen Abnehmer zusammenstellen, und gewährleisten, dass die Informationen für alle Mitglieder leicht zugänglich sind.



Sanya wurde im Rahmen des VIP Round-Table-Meetings zudem als dauerhafter Ausrichtungsort für das GWHI Forum bestätigt, der Termin für das 2. GWHI Forum ist für Juni 2018 festgelegt. Anlässlich dieses Treffen wurde zudem die Planung "Sanya Vision for the 2017 GWHI Forum" veröffentlicht. Der Plan legt eine Liste von Zielen und Richtlinien fest, an deren Umsetzung alle teilnehmenden Inseldestinationen, Länder und Regionen im Zeitraum 2017-2018 gemeinsam beteiligen sollen.



Foto - https://photos.prnasia.com/prnh/20170721/1904202-1-a



Foto - https://photos.prnasia.com/prnh/20170721/1904202-1-b



