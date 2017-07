Bonn/Rio de Janeiro (ots) - Bei der Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) in Rio de Janeiro hat die deutsche Mannschaft vier Medaillen und zwei Anerkennungen gewonnen. Das teilte das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung am Montag in Bonn mit. Sechs deutsche Schüler konnten sich in den vergangenen Tagen bei der 58. Auflage der IMO mit den besten Nachwuchs-Mathematikern der Welt messen.



In Rio de Janeiro wetteiferten rund 600 Schüler aus mehr als 100 Nationen um die Medaillen. Für Deutschland traten an: Alexander Armbruster (Unterhaching, Bayern), Martin Drees (Nürnberg, Bayern), Branko Juran (Berlin), Sebastian Meyer (Dresden, Sachsen), Manfred Paul (Würzburg, Bayern), Jonas Walter (Rostock, Mecklenburg-Vorpommern).



Die jungen Mathe-Asse mussten in zwei Klausuren jeweils drei komplexe Aufgaben lösen, die das Schulniveau deutlich übersteigen. Das deutsche Team holte einmal Silber (Alexander Armbruster) und dreimal Bronze (Martin Drees, Branko Juran, Jonas Walter). Zwei Anerkennungsurkunden gingen an Manfred Paul und Sebastian Meyer. "Das ist ein gutes Ergebnis, die Aufgaben waren in diesem Jahr sehr schwer. Wir freuen uns mit dem Team über die Medaillen und Urkunden", sagt Hanns-Heinrich Langmann, Leiter der Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe.



Betreut wurde die Deutsche Manschaft vom Delegationsleiter Prof. Dr. Jürgen Prestin vom Institut für Mathematik der Universität zu Lübeck und dessen Stellvertreter Dr. Eric Müller aus Villingen-Schwenningen.



Seit Jahresbeginn hatten die Schüler in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ihre herausragenden mathematischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt - und sich gegen eine bundesweite Konkurrenz durchgesetzt. Sebastian Meyer und Ferdinand Wagner hatten bereits bei der IMO 2016 in Hongkong zwei Silbermedaillen und bei der IMO 2015 in Thailand zwei Bronzemedaillen gewonnen.



Die erste IMO wurde 1959 in Rumänien mit Teilnehmern aus sieben Ländern abgehalten. Inzwischen nehmen Mathe-Asse aus über 100 Ländern teil. In Deutschland wird der Auswahlwettbewerb über die Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe von Bildung & Begabung organisiert. Im Jahr 2018 gastiert die Internationale Mathematik-Olympiade in Cluj-Napoca (Rumänien).



Mehr Informationen und alle Ergebnisse finden Sie auf der Website der Internationalen Mathematik-Olympiade: www.imo-official.org



Über Bildung & Begabung



Bildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen und Weiterbildungsangeboten unterstützen wir Schüler, Eltern, Lehrer und außerschulische Talentförderer. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident. www.bildung-und-begabung.de



OTS: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82114 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82114.rss2



Pressekontakt: Nikolaus Sedelmeier, Tel. 0228/95915-62 E-Mail: presse@bildung-und-begabung.de