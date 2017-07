New York / London - Die Ölpreise sind am Montag nach Aussagen des saudischen Ölministers zur Exportmenge im August gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,72 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 46,29 Dollar.

Im Mittagshandel sorgten Aussagen des Ölministers von Saudi-Arabien, Khalid Al-Falih, für Bewegung bei den Ölpreisen. Die Notierungen legten zu, nachdem der Minister für August eine geringere Fördermenge des wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...