FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag im Kurs moderat gestiegen. Gegen Mittag lag der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 162,59 Punkten. Das waren 0,17 Prozent mehr als am Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 0,49 Prozent. In der Eurozone insgesamt war die Entwicklung uneinheitlich.

Zum Wochenbeginn rückten wichtige Konjunkturbarometer in den Blick. Im Euroraum enttäuschten die vom Institut Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes. Sie gaben den zweiten Monat in Folge nach. Dies sorgte für eine etwas höhere Nachfrage nach als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen. Bankvolkswirte wiesen allerdings auf das immer noch hohe Niveau der Indikatoren hin, was für ein anhaltend solides Wachstum spreche.

Im Nachmittagshandel veröffentlicht Markit seine Konjunkturindikatoren auch für die USA. Sie werden an den Märkten aber weniger stark beachtet als die vom amerikanischen ISM-Institut durchgeführte Unternehmensumfrage. Daneben dürften sich die Marktteilnehmer zunehmend auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch vorbereiten. Es wird zwar keine abermalige Zinsanhebung erwartet, dafür aber Hinweise auf den geldpolitischen Kurs im weiteren Jahresverlauf./bgf/tos/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0123 2017-07-24/13:34