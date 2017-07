Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.09 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.463,80 -0,23% +10,17% Euro-Stoxx-50 3.443,85 -0,23% +4,66% Stoxx-50 3.103,99 -0,45% +3,10% DAX 12.182,71 -0,47% +6,11% FTSE 7.378,56 -1,00% +3,30% CAC 5.112,76 -0,10% +5,15% Nikkei-225 19.975,67 -0,62% +4,51% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,6% +29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,16 45,77 +0,9% 0,39 -19,0% Brent/ICE 48,61 48,06 +1,1% 0,55 -17,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,25 1.254,90 +0,1% +1,35 +9,1% Silber (Spot) 16,51 16,52 -0,0% -0,00 +3,7% Platin (Spot) 937,40 935,25 +0,2% +2,15 +3,7% Kupfer-Future 2,73 2,72 +0,1% +0,00 +8,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine schwache Wachstumsprognose dürfte die Wall Street am Montag belasten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum in diesem und im nächsten Jahr zwar bestätigt. Für die USA senkte der IWF jedoch seine Projektionen. Die niedrigere Prognose für die USA begründet der IWF mit einer weniger expansiven Finanzpolitik als bisher erwartet. Es bestünden Sorgen, inwieweit US-Präsident Donald Trump seine nachfragewirksame Steuerreform durchbringen werde können. Händler verweisen in diesem Zusammenhang auf die politische Unsicherheit in Washington, die nach dem Abgang von Trumps Sprecher Sean Spicer noch einmal größer geworden sei. Und auch die gescheiterte Gesundheitsreform spreche nicht gerade für die Handlungsfähigkeit Trumps. Dieser wird sich Medienberichten zufolge während des späten Geschäfts zur Zukunft der Krankenversicherung äußern. Neben den Wachstumssorgen beschäftigen sich Anleger auch weiterhin mit der laufenden Berichtsperiode. Hier sind vor allem die Geschäftsausweise von Alphabet und Halliburton zu nennen.

Laut Kreisen nähert sie KKR einer Übernehme von WebMD Health. Der Gesundheitsinformationsdienstleister, der sich selbst zum Kauf gestellt hatte, könnte die Transaktion noch im Tagesverlauf ankündigen. Vorbörslich schnellt der Kurs um 12,3 Propzent empor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Ergebnis 1H

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,2 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,1 zuvor: 52,0 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Investoren reagieren alarmiert auf die schwerwiegenden Kartellvorwürfe im Automobilsektor und schicken die Aktien von Daimler, Volkswagen und BMW auf Talfahrt. BMW hilft nicht, dass sie die Vorwürfe zumindest in Teilen zurückgewiesen hat. Als belastend wird zudem eingestuft, dass die Aktivität der Euroraum-Wirtschaft im Juli langsamer als erwartet gewachsen ist, was vor allem an der Abschwächung in der Industrie lag. Auch wenn der Euro von seinen Hochs unweit der 1,17er-Dollar-Marke zurückkommt, so stellt er mit Ständen von 1,1654 Dollar weiter einen Belastungsfaktor für die Märkte dar. Der Sub-Index der Automobilwerte verliert knapp 2 Prozent und stellt damit den mit Abstand größten Verlierer. Auf die deutschen Automobilkonzerne könnten hohe Strafzahlungen zukommen, heißt es. Basierend auf der bisher bekannten Faktenlage sieht Equinet das größte Risiko bei Daimler (minus 3,8 Prozent), gefolgt von BMW (minus 2,8 Prozent) und VW (minus 2,5 Prozent). Nach Quartalszahlen gewinnen Philips knapp 3 Prozent. Händler loben die Marge. TF1 gewinnen 0,5 Prozent. Die Senderkette habe entgegen den Erwartungen ein gutes Wachstum bei den Werbeeinnahmen gezeigt, so Händler. Julius Bär steigen um 6,8 Prozent. Der europäische Bankenindex legt dagegen nur um 0,4 Prozent zu. Sowohl die Kennzahlen zum zweiten Quartal als auch die Zuflüsse bei den verwalteten Vermögenswerten lagen deutlich über Erwartung. Um 16 Prozent brechen Gemalto ein - nach der vierten Gewinnwarnung in Folge.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.45 Uhr Fr, 18.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1650 -0,18% 1,1671 1,1661 +10,8% EUR/JPY 129,05 -0,43% 129,61 129,60 +5,0% EUR/CHF 1,1023 -0,19% 1,1043 1,1038 +2,9% EUR/GBP 0,8939 -0,31% 0,8966 1,1124 +4,9% USD/JPY 110,77 -0,26% 111,05 111,13 -5,2% GBP/USD 1,3033 +0,12% 1,3017 1,2970 +5,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong positive Vorzeichen aufwiesen, ging es in Sydney und Tokio deutlicher nach unten. Der japanische und der australische Aktienmarkt wurden dabei von der Abwertung des US-Dollar belastet, die negativ für exportabhängige Unternehmen ist. Beide Börsen verringerten allerdings im späten Geschäft ihre Verluste, als sich der Dollar von seinen Tiefs erholte. Für die Schwäche des Dollar machten Beobachter wachsende Zweifel an den von US-Präsident Donald Trump versprochenen Wirtschaftsreformen verantwortlich. Überdies tagt in dieser Woche der Offenmarktausschuss der Fed. Die politische Unsicherheit könnte dazu führen, dass die Fed bei ihren Zinserhöhungen langsamer als bislang geplant vorgehen muss. Sydney leide darunter, dass Preise für Rohstoffe trotz des schwächeren Dollar gefallen seien, sagte ein Analyst. Daneben zogen die schwergewichteten großen Banken des Landes den australischen Markt ins Minus. Die Börse in Seoul schaffte den Dreh ins Plus und schloss auf Rekordschlussstand - dem nunmehr achten in Folge. Gesunkene Anleiherenditen drückten derweil die Kurse japanischer Versicherer. In Hongkong waren Aktien von Immobilienunternehmen gesucht, nachdem Sunac-Chairman mitgeteilt hatte, für sein Unternehmen habe der Cashflow unverändert Priorität. Sunac legten um 2,1 Prozent zu. Times Property und Yuzhou Properties verbesserten sich um 2,2 und 1,8 Prozent. Geely Auto rückten um 5,3 Prozent vor. Der Automobilkonzern plant ein Gemeinschaftsunternehmen mit Volvo. AAC Tech, die am Freitag um 12 Prozent eingebrochen waren, verloren weitere 4 Prozent. Auslöser war die Abstufung auf "Sell" durch CLSA.

CREDIT

Mit dem "Risk-off"-Sentiment an den Aktienmärkten geht es zu Wochenbeginn mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt leicht nach oben. Neben Makro-Entwicklungen bildet die Berichtssaison weiter den Haupteinflussfaktor auf Credits. Nach Einschätzung der Commerzbank werden vor allem die Ausblicke der Unternehmen im Blick stehen. Angesichts des jüngst stärkeren Euro könnten exportorientierte Unternehmen etwa im Chemiesektor mit unangenehmen Fragen konfrontiert werden. Nach den am Freitag veröffentlichten Vorwürfen dürften auch deutsche Autobauer weiter unter Beobachtung stehen, obwohl sie im Wochenverlauf wahrscheinlich ordentliche operative Kennzahlen vorlegen werden, so die Commerzbank. Die Analysten präferieren weiter binnenwirtschaftlich orientierte Telekommunikationsunternehmen und Versorger. Deren Outperformance dürfte noch nicht beendet sein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW-Aufsichtsrat trifft sich Mittwoch zu Sondersitzung

Der Aufsichtsrat von Volkswagen wird angesichts der Berichte über ein mögliches Kartell diese Woche Mittwoch zu einem Sondertreffen zusammenkommen. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch hat vor dem Hintergrund "der aktuellen Lage" zu einer außerordentlichen Sitzung eingeladen, wie ein VW-Sprecher sagte. Zum geplanten Inhalt des Treffens wollte sich der Sprecher konkret nicht äußern.

Unions-Fraktionschef Kauder fordert reinen Tisch von Autoindustrie

Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat von den deutschen Autoherstellern verlangt, die Kartellvorwürfe restlos aufzuklären. "Recht und Gesetz gelten auch für die Autoindustrie", sagte Kauder im ARD-Morgenmagazin. "Deswegen rate ich der Autoindustrie, reinen Tisch zu machen und zu sagen, was war", forderte der CDU-Politiker.

Investoren fordern zügige Aufklärung der Auto-Kartellvorwürfe

Die Kartellvorwürfe gegen die führenden deutschen Automobilhersteller rufen auch die Investoren auf den Plan. Deka Investment, die Fondsgesellschaft der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, forderte "schnellstmögliche Klarheit und lückenlose Aufklärung". Die betroffenen Automobilhersteller sollten jetzt sehr schnell aufzeigen, wie man mit den Vorwürfen umgehen wolle, sagte Michael Schmidt, Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment, dem Handelsblatt.

VW aktiver Handlanger der Militärjunta Brasiliens - Bericht

July 24, 2017 07:11 ET (11:11 GMT)

