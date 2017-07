Hatte der Schwiegersohn des US-Präsidenten regelwidrige Kontakte zu Russland? Jared Kushner hat dazu nun bei einer Anhörung im US-Kongress ausgesagt - und alle Vorwürfe bestritten.

Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump hat vor einem Kongressausschuss eine Verwicklung in die Affäre um die mutmaßliche Einmischung Russlands in den Wahlkampf zurückgewiesen. Er selbst habe mit keiner ausländischen Regierung zusammengearbeitet, heißt es in einer am Montag veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...