Die Papiere von Volkswagen, Daimler und BMW stehen nach den Kartellvorwürfen heftig unter Druck. Grund: Den Unternehmen drohen hohe Milliardenstrafen. Nicht nur Kunden könnten klagen, sondern eventuell auch Investoren.

Aus Furcht vor Strafzahlungen in Milliardenhöhe stehen Automobilaktien auch am heutigen Handelstag unter Druck. Die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen verloren am Montag jeweils zwischen 3,7 und 2,8 Prozent und waren damit mit Abstand die größten Verlierer im Dax. Bereits am Freitag hatten die Papiere in ähnliche Größenordnung nachgegeben.

"Ich gehe davon aus, dass beim Automobilkartell, sollte ein solches gegeben sein, Beträge in Milliardenhöhe von den Autokonzernen eingefordert werden, also noch deutlich höhere Beträge als beim Lkw-Kartell von bisher 2,8 Milliarden Euro", meint Christian Genzow, einer der führenden Experten für Fragen des Kartell-, Vertriebs- und Wettbewerbsrechts in der Automobilindustrie. Der Jurist der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner berät und vertritt seit über 30 Jahren die wichtigsten Händlerverbände der internationalen Kfz-Hersteller in Deutschland.

Medienberichten zufolge haben sich die drei Autokonzerne seit den 1990er-Jahren über die Technik ihrer Fahrzeuge, über Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgesprochen. Die EU-Kommission geht den Angaben zufolge entsprechenden Hinweisen ...

