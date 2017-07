Ende April waren den Wissenschaftlern zufolge etwa 61.000 Photovoltaik-Heimspeicher mit einer nutzbaren Kapazität von rund 400 Megawattstunden ans deutsche Niederspannungsnetz angeschlossen. Lithium-Ionen-Heimspeicher sind mittlerweile für weniger als 1500 Euro pro Kilowattstunde zu bekommen und damit zunehmend wirtschaftlich attraktiv.Die RWTH Aachen hat am Montag den aktuellen Jahresbericht zum Speichermonitoring in Deutschland veröffentlicht. Etwa 61.000 dezentrale Photovoltaik-Speicher mit einer nutzbaren Speicherkapazität von 400 Megawattstunden seien Ende April am deutschen Niederspannungsnetz ...

