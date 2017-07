Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Denis Moschitto als Knastbruder Erdem Azimut ist zurück. Gemeinsam mit seinen Zellennachbarn und Freunden - "Der Graf" Alexander Vontrab (Manuel Rubey) und Manfred "Manni" Schuster (Tristan Seith) - ist er in neuen Folgen der Gefängnis-Sitcom "Im Knast" zu sehen: Ab Donnerstag, 27. Juli 2017, 23.00 Uhr, in ZDFneo. In Gastrollen sind Sonya Kraus, Jörg Hartmann, Jochen Schropp, Christoph Grunert, Alpa Gun und Martin Semmelrogge zu sehen.



Erdem ist und bleibt ein Möchtegern-Gangsterboss mit Herz und großer Klappe. "Der Graf" hat den Traum von vorzeitiger Haftentlassung ausgeträumt und genießt hemmungslos bewusstseinserweiternde Substanzen. Manni, die gute Seele des Trios, wirkt zwischen den finsteren Insassen immer noch völlig fehl am Platz. Dank seiner Freunde und der Psychologin Nora Meindl (Marleen Lohse) findet er das Leben hinter Gittern aber recht in Ordnung - obwohl die Willkür des despotischen Gefängnisdirektors Dr. Kempers (Wilfried Hochholdinger) fast ungebrochen ist. Außerdem gibt es die anderen Häftlinge, allen voran Ivan, den Chef der Russengang, mit dem wahrlich nicht zu spaßen ist.



In Folge 1, "Ärger im Paradies", degradiert die neue Justizsenatorin (Katy Karrenbauer) Gefängnisdirektor Dr. Kempers zum Schließer. Ab sofort übernimmt Frau Fuchs (ChrisTine Urspruch) die Leitung der JVA. Sie führt ein straffes Regiment mit harten Regeln und totaler Überwachung - ein Alptraum für alle Insassen. Nur der ordnungsliebende Manni schätzt die neuen Anordnungen. Sie machen sein Leben sehr viel einfacher. Im Knasttumult stibitzen die Jungs einen Schlüssel und entdecken einen paradiesischen Garten in der JVA. Verraten sie das Paradies, um Frau Fuchs loszuwerden und ihren gewohnten Lebenstrott unter Kempers zurückzugewinnen?



ZDFneo strahlt die zweite Staffel "Im Knast" mit sechs Folgen donnerstags ab 23.00 Uhr in Doppelfolgen aus. Ab 27. Juli 2017, 20.15 Uhr, sind alle sechs Folgen in der ZDFmediathek verfügbar.



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/im-knast-2-staffel/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFneo



http://facebook.com/ZDFneo



Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717 Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/imknast



OTS: ZDFneo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105412.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121