Apple steht in China stark unter Druck. Die Umsätze brechen ein. Jetzt schickt das Unternehmen mit Isabel Ge Mahe eine neue Cheflobbyistin, die in Peking für gute Beziehungen sorgen soll.

Seit dieser Woche hat Isabel Ge Mahe, was man wohl guten Gewissens als einen der härtesten Jobs Chinas bezeichnen darf: Sie ist die lokale Chefin des amerikanischen Techgiganten Apple.

Während das Unternehmen in den USA Kult-Charakter hat, steht Apple in China mit dem Rücken zur Wand. Seit Jahren bezeichnet Apples Konzernchef Tim Cook China zwar als den "nächsten großen Wachstumsmarkt", wo sein Unternehmen seit 2009 seinen Weltbestseller iPhone verkauft.

Doch nach anfänglichen Erfolgen ist die Offensive der Kalifornier ins Stocken geraten. Seit vergangenem Jahr gehen die Umsätze und Gewinne im Reich der Mitte stetig zurück. Im ersten Quartal lagen diese um 14 Prozent unter den Ergebnissen des Vorjahres.

Die gebürtige Chinesin Isabel Ge Mahe, die auf Chinesisch nur Ge Yue genannt wird, arbeitet bereits seit fast zehn Jahren als Vizepräsidentin der Mobilfunktechnologiesparte in der Zentrale des kalifornischen Konzerns. Nun soll Ge ihr Büro in Cupertino gegen einen Schreibtisch in der ostchinesischen Stadt Shanghai tauschen. Dort muss sie in der neugeschaffenen Rolle als Geschäftsführerin den dunkelsten Fleck in der Erfolgsbilanz von Tim Cook beseitigen.

Apple Pay bekommt in China keinen Fuß auf die Erde

Schuld an Apples Krise sind vor allem preiswerte Android-Smartphones von aufstrebenden chinesischen Konkurrenten wie Lenovo, Huawei, ZTE und BKK Electronics' Oppo und Vivo, die den Geräten von Apple Marktanteile abjagen.

Die chinesische Mittelschicht ist stolz auf den Aufstieg der heimischen Champions. Gleichzeitig nervt sie Apples Drang, alles mit seinem App Store zu verknüpfen. Sie nutzen beispielsweise gerne die Dienste des sozialen Netzwerks WeChat oder den Bezahldienst von Alibaba, anstatt ständig an Apples eigene Produkte geknebelt zu sein. Immer häufiger strafen sie das US-Unternehmen deshalb mit dem Griff nach lokalen Produkten ab.

