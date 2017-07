Hannover - Der Rentenmarkt beginnt langsam etwas am Szenario einer noch in 2017 anstehenden weiteren Leitzinsanhebung in den Vereinigten Staaten zu zweifeln, so die Analysten der Nord LB.In diesem Umfeld bleibe festzuhalten, dass sich bei der Rendite von 10J US-Staatsanleihen das Zinsniveau von 2,40% als offenbar schwer zu überschreitende Chartmarke zu erweisen scheine. Die FOMC-Sitzung in dieser Woche dürfte in diesem Kontext keine großen Impulse für den Rentenmarkt bringen. Hinsichtlich des langen Endes der US-Zinsstrukturkurve wären offenkundig vor allem neue (und konkretere) Informationen bezüglich der Pläne zur Bilanzreduktion der FED von besonderer Bedeutung. Insofern stünden Reden von hochrangigen Offiziellen der Notenbank natürlich im Fokus der Marktteilnehmer. Der Auftritt von Neel Kashkari, dem Chef der Minneapolis FED, sollte bezüglich dieser Fragestellung allerdings keine großen Neuigkeiten bringen. Er gelte als geldpolitische Taube und werde entsprechend keine konkreten Pläne zu einer noch im Jahr 2017 startenden Verkürzung der Bilanz der US-Notenbank haben. (24.07.2017/alc/a/a)

