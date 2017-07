Hannover - Nach wenig außergewöhnlichen Meldungen im Rohölsegment verzeichneten die Benchmarknotierungen in der vergangenen Woche eine tendenzielle Seitwärtsbewegung beispielsweise um etwa 48 Dollar je Barrel für die Nordseemarke Brent, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe die Woche mit der Bekanntgabe des OPEC-Kartellmitglieds Ecuador begonnen, dass das lateinamerikanische Land aus den gesetzten Fördermengenbegrenzungen aussteigen würde. Zwar werde sich die Aufgabe der Zusammenarbeit der in Finanznöte geratenen Nation kaum auf die Notierungen auswirken, denn dafür seien die Ausbringungsmengen aus Ecuador zu gering. Politisch bedeute der offizielle Ausstieg jedoch ein langsames Bröckeln des vormaligen Zusammenhalts. Daneben würden weiterhin auch Nigeria und Libyen ohne jegliche Fördermengenbegrenzung produzieren und neben der US-Produktion für die meiste Dynamik im Segment sorgen. In der Vergangenheit sei diskutiert worden, diese beiden OPEC-Staaten ebenfalls an den Kartell-Begrenzungen zu beteiligen. Diese Forderungen seien nun jedoch erstmals vom Tisch. Nach Informationen des Think Tanks Petroleum Policy Intelligence sei jedoch Saudi Arabien bereit, weitere eine Million Barrel täglich weniger zu produzieren, um die gestiegene Ausbringung aus Nigeria und Libyen auszugleichen.

