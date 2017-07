Paris - Durch das Fracking werden die Karten auf dem Energiemarkt neu gemischt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Vor allem die Förderung von Öl und Gas aus Gesteinsschichten in den USA sorge dafür, dass sich die Spielregeln auf dem globalen Energiemarkt drastisch verändern könnten. So sei es Expertenmeinungen zufolge möglich, dass die Vereinigten Staaten ihre Öl-Exporte von derzeit rund 1 Million Barrel pro Tag auf 2,25 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2020 erhöhen würden.

