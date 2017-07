Frankfurt - Gold ist weiter auf Erholungskurs und handelt zum Wochenauftakt bei rund 1.255 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Am Freitag habe Gold die charttechnisch wichtige 100-Tage-Linie überschritten, was zu technisch bedingten Anschlusskäufen geführt habe. Eine Woche zuvor sei bereits die 200-Tage-Linie überwunden worden. Unterstützt werde Gold auch weiter vom anhaltend schwachen US-Dollar, der gegenüber dem Euro auf ein neues 2-Jahrestief falle. Auch gegenüber anderen Währungen verliere der US-Dollar weiter an Boden, denn auf handelsgewichteter Basis falle die US-Währung auf ein 13-Monatstief. Gold in Euro gerechnet profitiere aufgrund der Währungsentwicklung nicht und handle weiter bei rund 1.075 EUR je Feinunze. Die spekulativen Finanzanleger hätten ihren fünfwöchigen Rückzug bei Gold beendet und in der Woche zum 18. Juli wieder moderat Netto-Long-Positionen aufgebaut. Die ETF-Investoren wollten dagegen offenbar noch nicht so richtig auf den fahrenden Zug aufspringen. Denn die tags zuvor aufgebauten Bestände seien am Freitag sofort wieder abgebaut worden.

