In unserer letzten Kommentierung zu BHP Billiton vor knapp einem Monat monierten wir die etwas zähe Kursentwicklung der Aktie. Nun ist der Wert zwar noch weit ab davon, Zug nach oben zu entwickeln, allerdings verschaffte er sich etwas Luft und löste sich von wichtigen Unterstützungen. An der fundamentalen Gemengelage hat sich für den Rohstoffgiganten in den letzten Wochen ...

