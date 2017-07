Köln (ots) - Als App ist er schon lange ein internationaler Hit, als Titelheld einer TV-Serie erobert er jetzt auch die Bildschirme weltweit: "Gigglebug", der kleine Käfer mit dem ansteckendem Lachen, kommt nach Großbritannien. Die WDR mediagroup (WDRmg) aus Köln hat das finnische Kinderformat an Channel 5 lizenziert. Der britische Privatsender setzt auf die Bekanntheit von "Gigglebug" zunächst exklusiv in der Online-Welt und zeigt ab 24. Juli die ersten Folgen der Serien-Adaption auf einem neuen YouTube-Kanal. Zudem wird das Format auf milkshake.tv, der Website des Kinderprogrammfensters von Channel 5, zu sehen sein.



Insgesamt umfasst die Serie für Vorschüler zwischen drei und fünf Jahren aktuell zwei Staffeln mit 52 fünfminütigen Episoden. Produziert von Gigglebug Entertainment, ursprünglich im Auftrag von YLE in Finnland und SRF in der Schweiz, ist die Serie bereits in zahlreichen weiteren europäischen Territorien zu sehen.



Stefanie Fischer, Bereichsleiterin Content bei der WDRmg: "Mit 'Gigglebug' einen neuen YouTube-Kanal einzuweihen, passt perfekt zur Marke, die in der digitalen Welt gewachsen ist. Diese Art der Verbreitung durch Channel 5 ist eine tolle Gelegenheit für die Serie, auch im englischsprachigen Raum Fuß zu fassen und die bestehende Fangemeinde zu erweitern."



Sarah Muller, Head of Children's bei Channel 5: "'Gigglebug' ist extrem lustig und wir freuen uns, ihn dem 'Milkshake!'-Publikum vorstellen zu können. Der YouTube-Kanal ist dafür eine ideale Plattform, auf der britische Familien nun Episoden dieser einzigartigen Serie anschauen können."



Anttu Harlin, CEO und Producer bei Gigglebug Entertainment: "Wir sind glücklich, die rundum positive Welt von Gigglebug nach Großbritannien zu bringen. Gigglebug ist als digitale Marke entstanden, daher gibt es für ihn dort keine bessere Heimat als die Online-Plattformen von 'Milkshake'. In Finnland gehört er schon fest zu den beliebtesten Familienformaten und wir sind sicher, dass auch Kids und ihre Familien in Großbritannien die Serie lieben und viel gemeinsam lachen werden."



Dass Lachen gesund und wichtig ist, verdeutlicht "Gigglebug" mehr als jedes andere Kinderformat. Im Mittelpunkt steht der Titelheld aus dem Zauberwald Greengown Forest, der seinen manchmal schlecht gelaunten tierischen Freunden immer wieder zeigt, wie man mit einer optimistischen Weltsicht alles erreichen kann. Mit mehr als einer Million Downloads gehört die "Gigglebug"-App zu den Top-Vorschul-Apps in 64 Ländern.



