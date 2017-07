Volkswagen soll sich laut Medienberichten während der Militärdiktatur in Brasilien an Verfolgung und Unterdrückung beteiligt haben. Der Konzern will sich bis zum Abschluss der Untersuchungen nicht detailliert äußern.

Deutsche Medien haben nach eigenen Angaben Belege dafür gefunden, dass Volkswagen sich in der Zeit der brasilianischen Militärdiktatur aktiv an politischer Verfolgung und Unterdrückung beteiligt hat. Die brasilianische VW-Tochter Volkswagen do Brasil habe eigene Mitarbeiter und deren politische Gesinnung ausgespäht, ergaben Recherchen von NDR, SWR und "Süddeutscher Zeitung", wie der NDR am Montag mitteilte. Die Informationen seien an die Machthaber weitergegeben ...

