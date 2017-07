Calvin Klein, Inc., ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der PVH Corp. [NYSE: PVH], kündigte heute seine weltweite multimediale Werbekampagne CALVIN KLEIN 205W39NYC für den Herbst 2017 an. Die Kampagne stellt die Debüt-Kollektion CALVIN KLEIN 205W39NYC von Chief Creative Officer Raf Simons vor.

Die optisch eindrucksvolle Kampagne mit Aufnahmen des Fotografen Willy Vanderperre präsentiert 22 Modelle vor einer Reihe von Werbetafeln, die Bilder der Kampagne CALVIN KLEIN: American Classics der letzten Saison zeigen. Die Werbetafeln der vorigen Kampagne mit Arbeiten des Künstlers Andy Warhol wurden in den Tagen vor dem Shooting in der kalifornischen Wüste aufgestellt. Die Kampagne ist eine Studie der Kunst und der Kunstfertigkeit, der Realität und der Fantasie, der kultivierten Welt der Haute Couture kombiniert mit einem Sinn für das Alltägliche. Sie beschäftigt sich mit der Sicht des kinematografischen und romantischen Außenseiters auf Amerika, eine Art von Traumwelt, die für Chief Creative Officer Raf Simons und Creative Director Pieter Mulier konkrete Formen angenommen hat.

Mit mehr als 850 Millionen geplanten Einblendungen (Impressions) in 22 Märkten rund um den Globus und einem integrierten Medienmix setzt die Kampagne die Weiterentwicklung von CALVIN KLEIN unter Simons fort. Im September wird die Marke in den Mode-Ausgaben von Fashion- und Lifestyle-Publikationen auf der ganzen Welt ausführlich vorgestellt werden. Die neue Kampagne auf der Basis der erfolgreichen Kampagne American Classics wird im Großformat im Freien an eindrucksvollen, prestigeträchtigen Standorten wie New York, Paris, Brüssel, China, Korea und Hongkong zum Leben erweckt.

Die im Rahmen der Kampagne vorgestellte Kollektion CALVIN KLEIN 205W39NYC für den Herbst 2017 ist ein Mix aus Blaskapellenuniformen, kunststoffbeschichtetem Schutz, Kleidung für Beeinflusser, altmodischen handgefertigten Quilts sowie Arbeits- und Westernkleidung. Die Kollektion umfasst zudem CALVIN KLEIN JEANS ESTABLISHED 1978, eine neue Designer-Denim-Linie, die zu der Sparte CALVIN KLEIN 205W39NYC gehören wird. Teile der Linie sind mit einem exklusiven Aufnäher versehen, auf dem eine Silhouette zu sehen ist, die von der 1981 von Richard Avedon angefertigten kultträchtigen Aufnahme der Schauspielerin Brooke Shields für Calvin Klein Jeans inspiriert wurde. Das unvergessene Bild erschien kurz nach der Einführung der Marke Calvin Klein Jeans sowie des Designer-Jeans-Konzepts somit zelebriert Calvin Klein Jeans sowie des Designer-Jeans-Konzepts somit zelebriert CALVIN KLEIN JEANS ESTABLISHED 1978 sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft der Marke.

Calvin Klein ist eine weltweite Lifestyle-Marke, die für große, fortschrittliche Ideale und eine verführerische sowie oftmals minimalistische Ästhetik steht. Unser Ziel ist es, unser Publikum zu begeistern sowie zu inspirieren, und die Sinne anhand provokanter Bilder sowie ausgefallener Designs anzuregen.

Das Unternehmen, das 1968 von Calvin Klein und dessen Geschäftspartner Barry Schwartz gegründet wurde, hat sich mit seiner klaren Ästhetik und seinen innovativen Designs einen Namen als führender Anbieter von Mode in Amerika gemacht. Produkte der Marke Calvin Klein generierten 2015 rund um den Globus Einzelhandelsumsätze von mehr als 8 Milliarden US-Dollar und wurden in [mehr als] 110 Ländern vertrieben. Calvin Klein beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 2003 von der PVH Corp. übernommen.

Mit einer Geschichte, die mehr als 130 Jahre zurückreicht, erbringt die PVH Corp. Spitzenleistungen, wenn es darum geht, das Wachstum von Marken und Unternehmen mit reichem amerikanischen Erbe voranzutreiben, und hat sich zu einem der größten Bekleidungsunternehmen der Welt entwickelt. Wir haben über 30.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 40 Ländern mit einem Umsatz von acht Milliarden US-Dollar tätig. Wir sind Inhaber der Kultmarken Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's sowie Olga und vermarkten eine Reihe von Produkten unter diesen sowie anderen national und international bekannten sowie lizenzierten Marken.

*Die Marke Speedo ist von Speedo International, Ltd. zeitlich unbefristet für Nordamerika und die Karibik lizenziert.

REDAKTION: CALVIN KLEIN 205W39NYC

BILDNACHWEIS: 2017 Willy Vanderperre

