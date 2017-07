Frankfurt - Die Metalle zeigen sich nach Preiszuwächsen in der letzten Woche auch zum Auftakt der neuen Handelswoche fest, so die Analysten der Commerzbank.Dabei gebe der schwache US-Dollar den Preisen Auftrieb. Unterstützung würden diese auch von freundlichen chinesischen Aktienmärkten erhalten. Eine Tonne Kupfer koste weiterhin mehr als 6.000 USD, Zink handle bei knapp 2.800 USD je Tonne und Nickel steige auf über 9.600 USD je Tonne. Der Preisanstieg der Metalle sei nach wie vor stark spekulativ getrieben. Dies zeige die aktuelle CFTC-Statistik zur Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer am Beispiel Kupfer. In der Woche zum 18. Juli seien die Netto-Long-Positionen von Kupfer an der Comex in New York um 12% auf ein 5-Monatshoch von 74,1 Tsd. Kontrakten ausgeweitet worden. In der Beobachtungsperiode sei der Kupferpreis erstmals seit 4,5 Monaten wieder über die Marke von 6.000 USD je Tonne gestiegen.

