Das Umweltbundesamt warnt vor möglichen Gesundheitsrisiken bei Bauprodukten. Denn die nationalen, teilweise strengeren Standards sind nach neuen EU-Vorgaben nicht mehr erlaubt.

Raus an die frische Luft: Das nehmen sich viele Menschen vor, aber die allermeiste Zeit verbringen Menschen in Industriegesellschaften in geschlossenen Räumen. Nicht zuletzt deswegen fordert das Umweltbundesamt (UBA) in seinem jetzt veröffentlichten Jahresbericht, dass die in Deutschland üblichen hohen Anforderungen an Bauprodukte unbedingt erhalten bleiben müssten - denn ein neues EU-Urteil könnte diese aufheben.

"Ob Parkett im Wohnzimmer oder Parkett im Kinderzimmer: Die EU darf bei Bauprodukten keine Abstriche bei der Gesundheit und beim Umweltschutz machen", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Es müsse weiterhin erkennbar bleiben, ob Bauprodukte der Gesundheit schadeten oder nicht. Schadstoffe in Bauprodukten sind beispielsweise Konservierungsstoffe in Lacken und Farben oder Weichmacher in Fußbodenbelägen.

Hintergrund der Forderung des Umweltbundesamtes ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das es den Mitgliedstaaten nicht mehr erlaubt, an Bauprodukte ...

