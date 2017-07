SHS VIVEON AG: Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2017

DGAP-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SHS VIVEON AG: Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2017 24.07.2017 / 15:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ADHOC-MITTEILUNG

Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2017

München, 24. Juli 2017 - Die SHS VIVEON AG erzielte im ersten Halbjahr 2017 einen Konzernumsatz von 10,17 Mio. EUR. Damit sind die Umsätze um 22% gegenüber dem Halbjahreswert 2016 in Höhe von 13,05 Mio. EUR rückläufig. Das Konzern-EBITDA beträgt minus 1,34 Mio. EUR (VJ 224 TEUR). Der Konzernfehlbetrag liegt bei minus 1,67 Mio. EUR (VJ -134 TEUR).

Etwa 0,8 Mio. EUR des Umsatzrückgangs betreffen den Wegfall des Subcontracting-Geschäfts.

Der Produkt-Bereich Risk und Credit Management (Software und Produkt-bezogenes Consulting) erzielte einen Umsatz von 5,47 Mio. EUR (davon Software: 3,46 Mio. EUR; plus 4% ggü. VJ). Damit beträgt der Umsatzanteil des Produktgeschäfts am Gesamtumsatz 54%.

Verschiedene nicht operative Kosten, u.a. Abfindung des früheren Vorstandsvorsitzenden und der Einsatz externer Berater, sowie Wertberichtigungen auf Forderungen haben das Halbjahresergebnis mit ca. 700 TEUR belastet.

Der operative Cash Flow beträgt ca. minus 400 TEUR. Die Liquiden Mittel betragen zum 30.6.2017 2,25 Mio. EUR.

Der Aufwand für die Entwicklung der eigenen Softwareprodukte Risksuite, DebiTEX, Proofitbox und MASS beträgt im ersten Halbjahr insgesamt 1,39 Mio. EUR; es erfolgte keine bilanzielle Aktivierung.

Die bislang verfolgte Unternehmenspolitik wird nicht mehr weitergeführt. Verbunden mit den Änderungen im Vorstand hat die Gesellschaft einen Change Prozess eingeleitet. SHS VIVEON hat begonnen, die Anzahl der angebotenen Produkte und Beratungsdienstleistungen deutlich zu reduzieren. So wird das Kampagnen-Management-Tool MASS nicht mehr angeboten.

Im zweiten Halbjahr rechnet die Gesellschaft mit einem konstant bis leicht rückläufigen Umsatz und einem deutlich besseren Ergebnis als in den ersten sechs Monaten. Die in der Vergangenheit versäumte Fokussierung und mangelnde Sales-Orientierung erfordert zusätzliche Investitionen, die zwar zunächst den Ertrag belasten, sich jedoch kurz- bis mittelfristig auszahlen sollten.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Weitere Informationen:

Die SHS VIVEON AG ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Unternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und an sechs Standorten in drei europäischen Ländern präsent. Mit circa 200 Mitarbeitern und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management. SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie, Handel und Telekommunikation zu seinen Kunden, darunter A1 Telekom, BayWa, BMW Financial Services, BP, Deutsche Telekom, HUK Coburg, Ingram Micro, Kabel Deutschland, Telefonica Deutschland, Shell, SüdLeasing und Vodafone Weitere Informationen zum Unternehmen: www.The-Customer-Managemen

24.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str. 27 81249 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 747-257-0 Fax: +49 (0)89 747-257-900

E-Mail: investor.relations@shs-viveon.com

Internet: www.shs-viveon.com ISIN: DE000A0XFWK2 WKN: A0XFWK

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

595127 24.07.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0XFWK2

AXC0154 2017-07-24/15:31