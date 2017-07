Baden-Baden (ots) - Sonntag, 30. Juli 2017 (Woche 31)/24.07.2017



05.05 Julia - Eine ungewöhnliche Frau



Mohn Amour



Montag, 31. Juli 2017 (Woche 31)/24.07.2017



07.30 Julia - Eine ungewöhnliche Frau (WH von SO) Mohn Amour



Samstag, 05. August 2017 (Woche 32)/24.07.2017



11.30 BW+RP: Bergwandern in der Schweiz



Sport & Wellness Erstsendung: 28.11.2011 in SWR/SR



11.30 (VPS 11.40) SR: Der Winzerkönig Blinde Eifersucht Fernsehserie Deutschland/Österreich 2006 Erstsendung: 21.08.2006 in Das Erste Folge 7



11.40 BW+RP: Der Winzerkönig



Blinde Eifersucht Fernsehserie Deutschland/Österreich 2006 Erstsendung: 21.08.2006 in Das Erste Folge 7



12.15 SR: Renegade



Spielfilm Italien 1987 Erstsendung: 03.10.2000 in Das Erste Autor: Marco Tullio Barboni Rollen und Darsteller: Luke____Terence Hill Matt____Ross Hill Henry Lawson____Robert Vaughn Tallulah____Beatrice Palme Moose____Norman Bowler Ely____Donal Hodson Melody____Lisa Ann Rubin Petula____Luisa Maneri Rachel____Valeria Sabel und andere Kamera: Aldo Contini Musik: Mauro Paoluzzi



12.25 (VPS 12.24) BW+RP: Renegade Spielfilm Italien 1987 Erstsendung: 03.10.2000 in Das Erste Autor: Marco Tullio Barboni Rollen und Darsteller: Luke____Terence Hill Matt____Ross Hill Henry Lawson____Robert Vaughn Tallulah____Beatrice Palme Moose____Norman Bowler Ely____Donal Hodson Melody____Lisa Ann Rubin Petula____Luisa Maneri Rachel____Valeria Sabel und andere Kamera: Aldo Contini Musik: Mauro Paoluzzi



13.45 SR: MARKTCHECK checkt ... ALDI Süd und Milka (WH von DI)



13.55 BW+RP: Sport extra: 3. Liga live



Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden



14.30 SR: Auf Dübel komm raus - Vier Häuser, vier Missionen Erstsendung: 29.04.2013 in SWR RP Folge 1/5



15.00 SR: Traumhäuser - Ein Haus aus Feuer und Glas Erstsendung: 11.10.2015 in BR



15.45 SR: Eisenbahn-Romantik



Eisenbahn-Paradies Sacramento Erstsendung: 30.10.2013 in SWR/SR Folge 758



16.00 BW+RP: Eisenbahn-Romantik



Amerikanische Bahnträume Erstsendung: 09.07.2007 in 3sat Folge 624



(bis 16.15 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 06. August 2017 (Woche 32)/24.07.2017



05.00 Julia - Eine ungewöhnliche Frau



In Vino Veritas



Montag, 07. August 2017 (Woche 32)/24.07.2017



07.30 Julia - Eine ungewöhnliche Frau (WH von SO) In Vino Veritas



Sonntag, 13. August 2017 (Woche 33)/24.07.2017



05.10 Julia - Eine ungewöhnliche Frau



Schotter



Montag, 14. August 2017 (Woche 33)/24.07.2017



07.30 Julia - Eine ungewöhnliche Frau (WH von SO) Schotter



Sonntag, 20. August 2017 (Woche 34)/24.07.2017



00.30 (VPS 00.45) Gewagtes Spiel Mann über Bord Fernsehserie Deutschland 1965 Erstsendung: 17.03.1965 in Das Erste Autor: Per Schwenzen, Erich Paetzmann Rollen und Darsteller: Babette Bollmann____Maria Sebaldt Alfons Rehbein____Herbert Tiede Dr. Severin____Alexander Kerst Kapitän____Robert Freitag Herr Bachmann____Hans Epskamp Steward____Hans Jürgen Janza u.a. Kamera: Walter Hrich, Willy Stoll Musik: Hans-Martin Majewski Schnitt: Ilse Wilken



Das Luxusfahrgastschiff "Arcadia" befindet sich mit einer Anzahl Touristen auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Eines Nachts ertönt plötzlich der Schrei "Mann über Bord". Das Boot stoppt und versucht einen im Wasser Treibenden zu bergen. Aber die Hilfe kommt zu spät, sein Körper versinkt in der Tiefe, nur die Mütze wird geborgen. Sie gehört Herrn Holland, Besitzer der Mahol Werke in München. Behörden des nächsten deutschen Konsulats stellen seinen Tod fest. Obwohl die Notiz von dem Unglück durch die Presse läuft, melden sich keine Angehörigen. Bei der Testamentseröffnung des Fabrikanten stellt sich heraus, dass sein Kompagnon und Mitinhaber Hans Weigand der Alleinerbe ist. Dr. Severin wird eingeschaltet, als Herr Weigand vorspricht und eine Versicherungspolice Hollands über 150.000 DM vorzeigt. Als sich die angebliche Fabrik als kleiner Einmann-Betrieb zur Herstellung von Badetabletten entpuppt, die sich im Wasser leicht lösen, wird der Versicherungskriminalist stutzig.



Sonntag, 20. August 2017 (Woche 34)/24.07.2017



05.00 (VPS 04.50) Julia - Eine ungewöhnliche Frau Arthurs Rückkehr



Montag, 21. August 2017 (Woche 34)/24.07.2017



07.30 Julia - Eine ungewöhnliche Frau (WH von SO) Arthurs Rückkehr



Mittwoch, 23. August 2017 (Woche 34)/24.07.2017



21.00 Land - Liebe - Luft



Wenn das Glück vier Beine hat - Die Leute vom Schaufters-Hof Erstsendung: 21.08.2015 in SWR/SR



Mittwoch, 23. August 2017 (Woche 34)/24.07.2017



04.00 Land - Liebe - Luft (WH) Wenn das Glück vier Beine hat - Die Leute vom Schaufters-Hof Erstsendung: 21.08.2015 in SWR/SR



Dienstag, 29. August 2017 (Woche 35)/24.07.2017



02.55 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH) Florian Schroeder mit Gästen Erstsendung: 07.07.2017 in SWR/SR Folge 78



