Sigma Systems, der weltweite Marktführer im Bereich katalogbasierte Softwarelösungen, gab heute die Ernennung von Glenn Gibson zum Vice President für Marketing bekannt.

Gibson blickt auf über 20 Jahre Marketingerfahrung in der Kommunikations-, Technologie- und Softwarebranche zurück. Zuletzt leitete er bei Juniper Networks Canada als Head of Marketing gezielte Marketingaktivitäten für Service-Provider und das breitere Unternehmensumfeld sowie das Partnerkanal-Marketing in Kanada.

Vor seiner Tätigkeit für Juniper Networks leitete Gibson zunächst das Produktmarketing-Team für Sprach- und erweiterte Netzwerklösungen bei Sprint und nahm dann 16 Jahre lang verschiedene Funktionen bei Amdocs wahr. Zu seinen Aufgaben zählten unter anderem Produktmarketing, das Markenmanagement und die über zehnjährige Leitung des Teams für die Region Nordamerika. Gibson absolvierte das Betriebswirtschaftsstudium an der Wilfrid Laurier University.

Als Vice President Marketing bei Sigma Systems ist zeichnet er sich für die Leitung der globalen Marketingstrategie verantwortlich, mit der das Unternehmen seine Präsenz in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und in Asien-Pazifik ausbauen möchte.

Ich freue mich sehr, Glenn an Bord zu begrüßen. Mit seiner umfassenden Marktingerfahrung in der Kommunikations- und Softwareindustrie stellt er eine ausgezeichnete Ergänzung des Führungsteams von Sigma dar", kommentierte Muderack, Chief Commercial Officer und Executive Vice President bei Sigma Systems. "Glenn blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Leitung kreativer Teams zurück, und sein Verständnis für Markttrends und deren Auswirkungen auf unsere Kunden ist eine wertvolle Fähigkeit mit Blick auf das angestrebte kontinuierliche Wachstum von Sigma auf globaler Ebene."

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der führende Anbieter von katalogbasierten Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Unternehmen. Sigma liefert seine preisgekrönten Produkte an über 80 Kunden in 40 Ländern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs- sowie Bereitstellungsprodukte. Sigma vertritt eine agile Methode für die Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei den Kunden. Sigma betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

