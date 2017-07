Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



DAMAC-Vorsitzender trifft maltesischen Premierminister Dr. Joseph

Muscat während erstem von vielen geplanten Besuchen, um Möglichkeiten

zu prüfen



Der internationale Vorsitzende von DAMAC, Hussain Sajwani, sieht

Malta im Anschluss an eine Besichtigung des Inselstaates und ein

privates Treffen mit dem maltesischen Premierminister Dr. Joseph

Muscat als günstigen Investitionsstandort. Die beiden besprachen das

steigende Wachstum von Tourismus im EU-Mitgliedsstaat sowie Maltas

historische Attraktivität als geschäftsfreundlicher

Investitionsstandort.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/538280/DAMAC_Chairman_and_

Malta_PM.jpg )



"Malta bietet eine ideale Mischung an Investitionsvorteilen, die

es zu einem attraktiven Ort für Entwickler der Luxus- und

Hotelbranche machen, die den EU-Raum erschließen möchten. Dank

günstiger steuerlicher Anreize für ausländische Investoren sowie eine

stabile Regierung und Führung, die zum weiteren wirtschaftlichen

Wachstum durch den Tourismussektor beitragen, ist Malta ein Zielort,

den wir weiterhin im Auge behalten, während wir unsere dortigen

Expansionsmöglichkeiten erkunden."



Sajwani macht weiterhin im Ausland strategische Investitionen

ausfindig, durch die DAMAC seine globale Präsenz über den Nahen Osten

hinaus erweitern könnten, wo sein Erfolg im Sektor für Entwicklung

von Luxusimmobilien bereits eindeutig etabliert ist. DAMAC erweitert

ebenfalls sein Gastgewerbe- und Freizeitportfolio durch über 13.000

Hotelzimmer, Serviced Apartments und Hotelvillas in seiner

Entwicklungs-Pipeline des Unternehmenszweigs Hotels & Resorts.



DAMAC erhielt für seine strategische Partnerschaft mit der Trump

Organization internationale Anerkennung, in deren Rahmen die beiden

eine Partnerschaft eingingen, um den ersten und einzigen Trump

International Golf Club in Nahost zu entwickeln. Ebenfalls feierte

das Unternehmen mit dem Start seiner 50-geschössigen

Entwicklungsimmobilie AYKON London One in Großbritannien

internationalen Erfolg, die bereits zu über 45 % vorverkauft wurde.

AYKON London One soll zu einer von Londons renommiertesten Adressen

werden und zur ersten in Europa, die in Partnerschaft mit Versace

Home designt wurde.



Im vergangenen Monat wurde DAMAC von der Regierung vom Oman

ausgewählt, um seinen Hafen Sultan Qaboos in Muskat neu zu gestalten

- ein Projekt in Höhe von 1 Milliarde USD, durch das der Hafen zu

einem integrierten Touristenhafen und Lifestyle-Ort wird, wo Hotels

und private Wohnsitze sowie Restaurant-, Einzelhandels- und

Freizeitmöglichkeiten angeboten werden.



DAMAC hat über 18.500 Privatwohnsitze und über 44.000

Immobilieneinheiten in verschiedenen Entwicklungsphasen

bereitgestellt. Das Unternehmen genießt eine Präsenz in ganz Nahost

und verfolgt Großprojekte in den VAE, Saudi Arabien, Katar,

Jordanien, Libanon, Großbritannien und im Oman.



Weitere Informationen finden Sie auf

http://www.damacproperties.com.



DAMAC Properties genießt seit 2002 eine Spitzenposition im

Luxus-Immobilien-Markt des Nahen Ostens und verhilft Privatpersonen

aus aller Welt zu einer luxuriösen Wohnerfahrung. DAMAC Properties

setzt sein Zeichen im obersten Segment von stylischem Wohnen und hat

seine Position als führender Luxus-Entwickler in der Region durch

sein Angebot an ikonischem Design und äußerster Qualität gefestigt.

Die Präsenz des Unternehmens erstreckt sich nun auf ganz Nahost mit

Projekten in den VAE, Saudi Arabien, Katar, Jordanien, Libanon und

Großbritannien.



Seit dem 31. März 2017 hat DAMAC Properties ungefähr 18.500

Wohnsitze bereitgestellt. Das Unternehmen verfügt über ein

Entwicklungsportfolio von über 44.000 Einheiten in verschiedenen

Entwicklungs- und Planungsphasen mit über 13.000 Hotelzimmern,

Serviced Apartments und Hotelvillas, deren Verwaltung sein

Unternehmenszweig DAMAC Hotels & Resorts übernehmen wird. Durch seine

Vision und Dynamik baut DAMAC Properties seine nächste Generation

luxuriöser Wohnsitze in Nahost.



