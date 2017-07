Hasbro hat heute Zahlen fürs vergangene Quartal vorgelegt. Diese sind gemischt ausgefallen. Der Gewinn je Aktie lag bei 53 Cent, nach 41 Cent im Jahr zuvor. Erfahren Sie mehr zur Hasbro-Bilanz von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.