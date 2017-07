Nun auch das noch! Die deutschen Autobauer haben offenbar über Jahrzehnte hinweg illegale Absprache getroffen - nicht nur was Preise angeht. Das berichtet zumindest in seiner aktuellen Ausgabe das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL. Was an diesen Vorwürfen dran ist und welche Auswirkungen diese nach sich ziehen könnten, erläutert Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor, bei Börse Stuttgart TV.