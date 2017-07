PARIS (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag seine vorherigen Verluste abschütteln können. Am Nachmittag drehte der Eurozonen-Leitindex ins Plus und gewann 0,22 Prozent auf 3459,44 Punkte. Als Unterstützung erwies sich die Erholung der zuletzt gebeutelten Bankentitel, die die weiteren Kursabschläge bei Autoaktien kompensieren konnte./gl/he

ISIN EU0009658145

AXC0172 2017-07-24/16:20