Ungebremste Euro-Rallye? WAs machen Draghi und Trump mit Europas Währung?! Welche Folgen hat der Anstieg des Euro, und wo? Fragen an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Wird der DAX nachhaltig vom Euro ausgebremst? Sind Europas Aktien jetzt wieder out? Woraus speist sich die US-Börsenrallye eigentlich (noch)? Was ist an der Devisenseite künftig zu erwarten? Das und mehr beantwortet Michael Blumenroth im Gespräch mit Antje Erhard auf dem Frankfurter Börsenparkett.