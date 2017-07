München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Crew um Rudi Dietl und Sven Ohler holt den Geschwindigkeitsrekord für Senioren-Scooter nach Deutschland



Gesagt, geschraubt, getan: Das GRIP-Team um Rudi Dietl und Sven Ohler haben einen der verrücktesten und gefährlichsten Guinness-Weltrekorde geknackt, den es gibt! Mit einem getunten Krankenfahrstuhl für Senioren hat das Team die 180 km/h-Schallmauer gebrochen und damit den Weltrekord geholt.



Der alte "Guinness World Record" für einen Krankenfahrstuhl für Senioren lag bei einer Geschwindigkeit von 173,16 Kilometer pro Stunde - aufgestellt auf der Isle of Man von Matthew Hine und David Anderson. Von Anfang an stand für das GRIP-Team fest: Eine gemütliche Kaffeefahrt wird dieser Rekordversuch nicht.



Zur Erinnerung: Im letzten Jahr hat der ambitionierte Record Run mit Helge Thomsen auf dem heißen Krankenfahrstuhl nicht geklappt. Um gerade mal 10 km/h hat Harakiri-Helge den Rekord verfehlt.



Doch die Erbauer des gedopten Krankenfahrstuhls haben den Winter genutzt, um dem Mobility Scooter mit seinem 750er-Motorradmotor einen Feinschliff zu verpassen. Karosserieteile wurden verstärkt, die Vorderachse wurde überarbeitet, die Vergaser besser abgestimmt und die Übersetzung geändert, um mehr Speed zu erreichen. Aber reicht das für den Weltrekord?



Dann die Stunde der Wahrheit: Auf der 2,2 Kilometer langen Geraden des DEKRA-Test-Ovals im brandenburgischen Klettwitz will das GRIP-Team um Konstrukteur Rudi Dietl und Fahrer Sven Ohler einen neuen Tempo-Weltrekord für Senioren-Fahrstühle aufstellen - unter den wachsamen Augen von Guinness-World-Records-Rekordrichterin Lena Kuhlmann und der geprüften Zeitnahme-Expertin für Motorsport-Events, Rosi Böttcher.



Nach einer Überprüfung, ob der umgebaute Mobility Scooter überhaupt den Regularien entspricht und einer Erläuterung des Messprozederes wurde es spannend. Doch bereits im ersten Versuch wurde die 180 km/h-Schallmauer durchbrochen. Mit einem Mittelwert aus den zwei geforderten Läufen von 180,26 km/h hat das GRIP-Team tatsächlich den neuen Guinness-Weltrekord geholt!



RTL II gratuliert dem GRIP-Team ganz herzlich zum offiziellen Eintrag ins "Guinness Buch der Rekorde"!



"GRIP - Das Motormagazin": Die Sendung von letzten Sonntag ist immer bei tvnow.de zu sehen



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Hannes Gräbner 089 - 64185 6522 hannes.graebner@rtl2.de