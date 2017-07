Lieber Leser,

zu den größten Verlierern im TecDAX zählt heute die Aktie der MorphoSys AG. Grund hierfür sind schlechte Nachrichten aus einer Forschungsallianz mit Bayer, die schon am Freitag Abend bekannt gegeben worden waren.

Enttäuschende Ergebnisse in klinischer Studie

So meldete MorphoSys am vergangenen Freitag, gegen 18 Uhr, dass es Bayer in einer klinischen Studie der Phase 2 des Medikamenten-Kandidaten Anetumab Ravtansine in der Indikation gegen das rezidivierende ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...