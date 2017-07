HNA plant die Gründung einer gemeinnützigen Organisation - die Hainan Cihang Organisation soll dabei größter HNA-Einzelaktionär sein. Damit will der Großaktionär der Deutschen Bank diversen Spekulationen entgegenwirken.

Der Deutsche Bank-Großaktionär HNA will mit der Gründung einer gemeinnützigen Stiftung Spekulationen über seine Eigentümerstruktur aus dem Weg räumen. Die in New York ansässige neue Organisation Hainan Cihang wird nach Angaben vom Montag mit 29,5 Prozent der größte Einzelaktionär des Mischkonzerns sein, der in den vergangenen beiden Jahren weltweit 50 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben hatte und dabei Anteile in Logistikunternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...