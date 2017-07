Offene Geldschleusen in Europa, steigende Zinsen in den USA, dazu ein neuer Präsident, der alles daran setzt, Amerikas Wirtschaft wieder groß zu machen: Und dennoch steigt der Euro auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Warum?

Wer hätte mit einer solchen Erstarkung des Euros gerechnet? Vor einigen Monaten noch hatte der neue US-Präsident Trump von einem "viel zu starken Dollar" geredet. Die Fed war dabei, ihre Zinswende in Fahrt zu bringen, die ersten Leitzinserhöhungen sollten folgen. Und in Europa hatte Mario Draghis EZB-Rat gerade erst das Anleihekaufprogramm verlängert und die Geldschleusen damit weiter geöffnet. Der Euro-Dollar-Wechselkurs tendierte für so manchen gar in Richtung Parität. Doch es sollte anders kommen.

In der Nacht auf Montag ist der Euro weiter geklettert - bis auf 1,1684 Dollar, den höchsten Stand seit August 2015. Seit Jahresbeginn hat die Gemeinschaftswährung mehr als elf Prozent zugelegt. Den Aktienkursen in Frankfurt, aber auch anderswo in Europa, macht das zu schaffen, verteuern sich doch dadurch die Exporte ins Ausland.

Heute ging es für die Währung zumindest leicht nach unten, der Euro verlor am Nachmittag 0,2 Prozent auf 1,1642 Dollar. Der Grund: schwächere Konjunkturdaten. Sowohl der Einkaufsmanager für Deutschland als auch der für die gesamte Euro-Zone gaben etwas stärker nach als erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1648 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8585 Euro. Der Aufwertungsdruck bleibt bestehen. Allein seit der EZB-Ratssitzung am Donnerstag hat der Euro beinahe zwei ganze Cent zugelegt.

Die Konjunktur im Euro-Raum läuft gut an - und mit ihr mehren sich die Stimmen, die eine Normalisierung der Geldpolitik fordern. Die Zentralbanker aber änderten trotz aller Diskussionen nichts an ihrem Maßnahmenkatalog. Die Zügel bleiben ...

