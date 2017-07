Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Privatbank-Stratege Sönke Niefünd bringt die Talfahrt der Autowerte nicht aus der Ruhe.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Ungleichheit in der Anlegerwelt: Private Investoren sind optimistisch gestimmt und spekulieren laut den Zahlen der Stuttgarter Börse Euwax kräftig auf steigende Kurse. Institutionelle hingegen, die an der Frankfurter Terminbörse Eurex handeln, haben auf fallende Notierungen gesetzt. Und sich in den vergangenen Tagen mit ihren Erwartungen durchgesetzt. Wie geht es nach der kräftigen Korrektur am Freitag weiter? Es könnte durchaus sein, dass eine Sommerflaute die Börsen seitwärts tendieren lässt und eine neue Richtungsentscheidung erst zum Sommerende stattfindet.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unser Musterdepot enthält derzeit neben 15 Einzelaktien fünf Zertifikate auf Basis der ausgewählten Wikifolios der innovativen ...

